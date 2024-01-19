Экс-американский разведчик Риттер осудил Киев за критику слов Лаврова

Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер высказался о словах советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который накануне негативно прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о культуре. Своим мнением Риттер поделился в социальных сетях.

18 января Лавров выступил на своей итоговой пресс-конференции. Глава дипломатического ведомства отметил, что сплоченность российского общества является обоснованной, несмотря на украинскую критику. На это заявление ответил Геращенко, который утверждал, что русская культура основана на негативных проявлениях.

«Что присуще культуре России? Интеллектуальная основа — Толстой, Пушкин, Достоевский и другие, художественное звучание — Чайковский, Рахманинов, Шостакович и иные [творцы], нравственность — русская православная вера, историческая достоверность — нет разрушенных памятников или выдуманной истории», — написал Риттер.

Он добавил, что русская культуре имеет политическую обоснованность. По словам Риттера, это не свойственно бандеровцам.

Ранее Скот Риттер посетил Россию. Его визит в 2023 году стал вторым. Писатель посетил выставку на ВДНХ. СМИ сообщали, что экс-разведчик посетил Москву по приглашению генеральной директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова.

На Украине с 2014 года проходит так называемая политика «декоммунизации», в рамках которой в разных регионах сносят памятники советским воинам и деятелям русской культуры, а также переименовывают улицы, которые носят фамилии советских и русских писателей и политических лиц.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, как сможет закончиться конфликт на Украине. По его словам, Киев должен отказаться от идей вступления в НАТО и нацизма. Также Лавров рассказал, что на Западе все чаще говорят о возможном ядерном противостоянии с Россией. По его словам, также заявления направлены на то, чтобы напугать Москву.