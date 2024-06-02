Стремительно остывающие взаимоотношения украинского президента Владимира Зеленского с западными государствами могут вылиться в охоту на агентов Запада в политике Киева. Об этом сообщает издание « Страна.ua ».

Украинский политолог Руслан Бортник заявил журналистам, что Зеленский стал чаще позволять себе споры в беседах с послами Запада и кураторами Киева. Он подчеркнул, что очищение киевского поля от агентов Запада могло бы быть логичным продолжением данного курса. Лица и структуры, представляющие западные интересы могут «попасть под каток» украинских правоохранителей, объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что речь идет не об обычной отставке западных должностных лиц, а об их уголовном преследовании на территории Украины.

Анонимный политический источник издания, в свою очередь, указал на то, что взаимоотношения украинского лидера с Соединенными Штатами стремительно ухудшаются и могут в дальнейшем плохо сказаться на Киеве и его способности противостоять РФ в текущем конфликте. Зеленский становится все более неудобным для Вашингтона, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что руководство Североатлантического альянса боится коллапса Украины.