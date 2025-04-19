Экс-аналитик Пентагона назвал объявленное Путиным перемирие на Пасху беспрецедентным шагом

Решение президента РФ Владимира Путина объявить пасхальное перемирие говорит о готовности России завершить вооруженный конфликт на Украине и перейти к мирным переговорам. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший аналитик минобороны США Майкл Малуф.

Объявленное Путиным пасхальное перемирие начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля.

Призыв Путина к перемирию со стороны России беспрецедентен и значим, отметил Малуф.