Экс-аналитик Пентагона назвал объявленное Путиным перемирие на Пасху беспрецедентным шагом
В Пентагоне оценили предложение России о пасхальном перемирии
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Решение президента РФ Владимира Путина объявить пасхальное перемирие говорит о готовности России завершить вооруженный конфликт на Украине и перейти к мирным переговорам. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший аналитик минобороны США Майкл Малуф.
Объявленное Путиным пасхальное перемирие начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля.
Призыв Путина к перемирию со стороны России беспрецедентен и значим, отметил Малуф.
«Я думаю, Трамп наблюдает за тем, можно ли считать Зеленского надежным партнером. Сейчас, как мне кажется, Трамп больше уверен в том, что распоряжение Путина будет выполнено», - сказал Малуф.
Сейчас очень важно дождаться реакции Зеленского, это многое покажет, заключил собеседник.
Ранее сообщалось о том, что США могут признать Крым российским.