США могут признать Крым российским

Вашингтон рассматривает возможность признания Крыма российской территорией. Это может произойти, если будет заключено мирное соглашение между Москвой и Киевом, сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, этот шаг может стать частью усилий президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение огня и достижении долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, результаты которого не признаются Украиной и рядом стран мира. Этот вопрос остается одним из ключевых пунктов разногласий в переговорах между сторонами конфликта.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине.