Геополитические интересы США меняются в сторону Азии, и постепенно украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона, заявил на YouTube экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Глава Пентагона, отметил он, впервые не будет принимать участие во встрече контактной группы по Украине. Вероятно, считает Джонсон, таким образом, США подают сигнал о том, что их больше не интересует конфликт на Украине.

Проект вооруженного конфликта России и Украины готовился еще со времен президента Билла Клинтона, но теперь в интересах США произошла кардинальная смена геополитических интересов в сторону Азии.

Ранее сообщалось о том, что Глава Финляндии заявил, что Европа также выступает в качестве посредника на переговорах по Украине.