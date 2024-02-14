Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что НАТО распадется после конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что в случае, если Россия одержит победу в украинском конфликте, Североатлантический альянс ослабнет.

«Сама НАТО просто разваливается на части. И мы должны это признать. Этот украинский конфликт, если он будет продолжаться — а трещины в НАТО становятся все шире и шире, — приведет НАТО к концу», — сказал Макговерн.

По его мнению, политика альянса не принесла европейским странам, которые состоят в нем, положительных результатов. Макговерн подчеркнул, что Германия оказалась в кризисном положении, в том числе из-за подорванных газопроводов «Северные потоки». Экс-аналитик ЦРУ отметил, что Россия, наоборот, стала «счастливее», поскольку подружилась с Востоком.

На данный момент в НАТО входит 31 государство. Последней интегрировавшейся страной в альянс стала Финляндия. Это произошло в апреле 2023 года.

Украина также подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Это произошло 30 сентября 2022 года. Киев подал заявку по ускоренной процедуре.

Ранее мы сообщали, что Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО.