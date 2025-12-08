По информации бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, опубликованной в материале для издания Consortium News, американцы устранили Зеленского из переговорного процесса, создав реальную угрозу его ареста для его окружения.

По мнению эксперта, Трамп и его команда реалистов, вероятно, перестали уделять большое внимание мнению Зеленского и продолжат переговоры без его участия.

«Зеленский уже становится ходячим трупом в Киеве. <…> Однако простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьезное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории, которые Украина несет на поле боя», — сообщил Макговерн.

Эксперт считает, что это давление связано с антикоррупционным расследованием в отношении президента Украины и его окружения. За последний месяц это расследование существенно изменило политический баланс в Киеве.

После неожиданной отставки бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака ожидается ряд арестов по обвинениям в коррупции среди других чиновников из ближайшего окружения Зеленского, резюмировал Макговерн.

Ранее стало известно, что президент Трамп разочаровался тем, что Зеленский не прочитал его мирный план.