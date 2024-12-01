Экс-биатлонист Шипулин отказался переизбираться в Госдуму
Фото: [официальный сайт Государственной Думы]
Бывший биатлонист, депутат Государственной Думы Антон Шипулин отказался переизбираться на новый срок.
Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.
По словам инсайдера, Шипилину сразу не понравилась депутатская деятельность. Со временем он убедился, что это не для него.
В настоящее время обсуждается его переход в исполнительную власть.
Напомним, Шипулин был избран в Госдуму в 2019 году от партии «Единая Россия» по Серовскому округу Свердловской области. В 2021 году его переизбрали.
Если Шипулин не будет принимать участия в выборах 2026 года, то вместе него будет баллотироваться другой депутат от «Единой России», Сергей Бидонько.
Антон Шипулин является чемпионом мира и обладателем трех серебряных и трех бронзовых наград мировых первенств.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили поднять штрафы за антисанитарию в квартирах.