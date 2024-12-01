Экс-биатлонист Шипулин отказался переизбираться в Госдуму

Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По словам инсайдера, Шипилину сразу не понравилась депутатская деятельность. Со временем он убедился, что это не для него.

В настоящее время обсуждается его переход в исполнительную власть.

Напомним, Шипулин был избран в Госдуму в 2019 году от партии «Единая Россия» по Серовскому округу Свердловской области. В 2021 году его переизбрали.

Если Шипулин не будет принимать участия в выборах 2026 года, то вместе него будет баллотироваться другой депутат от «Единой России», Сергей Бидонько.

Антон Шипулин является чемпионом мира и обладателем трех серебряных и трех бронзовых наград мировых первенств.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили поднять штрафы за антисанитарию в квартирах.