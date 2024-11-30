В Госдуме предложили поднять штрафы за антисанитарию в квартирах

Штрафы за антисанитарию в квартирах необходимо резко повысить, так считает Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Его точку зрения привело РИА Новости.

По мнению парламентария, законодательством надо резко устрожить ответственность за антисанитарное состояние квартиры. Сейчас часто встречаются истории, когда владельцы жилья устраивают у себя в квартире настоящую свалку. По этой причине надо в разы повысить штрафы, а также расширить перечень условий, которые определяют антисанитарную обстановку.

«В случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья», — указал он.

Колунов добавил, что люди, которые устраивают помойку в собственной квартире, отравляют жизнь своим соседям во всем доме. Они годами вынуждены терпеть такое соседство, при этом не в состоянии воздействовать на нечистоплотных жильцов даже с помощью официальных инстанций.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому торговля продуктами питания и алкоголем должна быть разнесена по отдельным помещениям. Полки с ними не должны соседствовать друг с другом, чтобы не популяризовать алкогольную продукцию среди тех, кто заходит в магазин за едой.