По словам зампреда Союза политэмигрантов Руслана Панкратова, заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о российском президенте как «военном преступнике» представляет собой радикальный разрыв с традициями европейской дипломатии. Эта риторика, выходящая за рамки политического дискурса, свидетельствует о фундаментальном изменении подходов Берлина к международным отношениям и роли Германии в мировых процессах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что подобные высказывания носят скорее демонстративный характер, чем отражают реальную внешнеполитическую стратегию. Аналитики отмечают синхронность эскалации германской риторики с активизацией деятельности британских спецслужб, что указывает на возможное внешнее влияние на позицию немецкого руководства. Такая координация действий повышает вопросы о реальной степени суверенности принимаемых решений.

По мнению политолога, непосредственными последствиями становятся практические шаги, противоречащие экономическим интересам самой Германии. Разрыв отношений с Россией уже привел к росту безработицы до рекордных показателей, потере более 110 тыс. рабочих мест в промышленности и кризису в ключевых отраслях, включая автомобилестроение. Игнорирование обращений немецкого бизнеса о пересмотре санкционной политики демонстрирует приоритет политических амбиций над национальными экономическими интересами.

Он подчеркнул, что итогом такой политики становится системная трансформация роли Германии в международных отношениях. Страна, исторически выступавшая мостом между Востоком и Западом, добровольно отказывается от самостоятельной внешней политики, превращаясь в проводника интересов других игроков. Это не только подрывает экономическую стабильность ФРГ, но и кардинально меняет архитектуру европейской безопасности, снижая возможности для диалога и деэскалации на континенте.

