Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на основе международного права. По словам экс-депутата украинского парламента Спиридона Килинкарова, в Незалежной в последнее время заявляют о переговорах по указке Запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что после швейцарского «саммита мира» Украину принудили к тому, чтобы она хотя бы говорила о возможности переговоров, а по факту никаких переговоров украинские чиновники вести не планируют, это всего лишь информационная война.

По мнению украинского политика, никто из представителей киевского режима не заинтересован в переговорах, так как для тех представителей украинской власти, которые об этом заявляют, война является средой существования. Так, окончание войны станет концом режима Зеленского.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что никто в мире не в состоянии принудить его страну к переговорам.