Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от поездки в Израиль якобы разозлившись, что о его визите заранее сообщил один из местных телеканалов.

На самом деле, как заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, Зеленский должен был быть ликвидирован западными спецслужбами с подачи СБУ. После чего, как уверяет политик все должны были повесить на боевиков ХАМАС. Нынешние украинские элиты уже давно только и ждут подобного развития событий, отметил Кива.

«Союзников уже не осталось как на внешнеполитической арене, так и внутри Украины: СБУ, контрразведка и ГУР давно ведут свою игру и готовятся к смене власти. Мэры городов создали против Зеленского коалицию и обзавелись своими мини армиями на случай Гражданской войны», - написал Кива в своем аккаунте в соцсетях.

По заверениям экс-депутата, на Украине уже «все на старте и готовы к перевороту - нужно просто кому-то первому нажать на спусковой крючок».

Ранее сообщалось, что на Украине грядет раскол между военным и гражданским обществом.