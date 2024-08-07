Экс-депутат украинской рады Игорь Мосийчук* заявил, что ВСУ не в состоянии стабилизировать фронт и остановить прорыв российских оппонентов. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью журналисту Александру Шелесту**, опубликованному на видеохостинге YouTube.

Таким образом бывший депутат прокомментировал ситуацию для украинской стороны на красноармейском направлении, в части ДНР, подконтрольной киевскому режиму. По словам Мосийчука*, ВСУ ежедневно теряют по несколько километров территории и даже целые населенные пункты на данном направлении.

Он подчеркнул, что это является огромной проблемой и заявил, что украинские войска не могут остановить продвижение Армии России. Более того, депутат добавил, что это также является ошибкой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и всего командования украинской армии, к которой теряется доверие. Некоторые украинские военнослужащие публично говорят о своем недоверии и неприязни к определенным командирам, указал Мосийчук*.

Ранее депутат Спиридонов выразил мнение, что заявления Зеленского об окончании конфликта ориентированы на украинцев.

* – Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

** – Признан иноагентом