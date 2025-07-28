Когда украинский президент Владимир Зеленский пытается восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры, он это делает под давлением со стороны Соединенных Штатов, а также внутренней оппозиции. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, его слова привело РИА Новости.

Сначала Зеленский подписал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Это восприняли как фактическую ликвидацию в стране антикоррупционных структур. На фоне протестов украинский лидер собрался принять новый закон об укреплении этих ведомств.

«Протесты организовали западные НКО и админресурс в виде Кличко и других опальных мэров. Плюс внутренняя оппозиция в лице обиженных олигархов, денег у них достаточно, с этим проблем нет», — указал экс-депутат.

Он добавил, что всем этим силам дали зеленый свет. По сути, из США была одобрена политическая атака на Зеленского. Именно в Белом доме был разработан такой сценарий, и американцы являются кукловодами во всей текущей ситуации на Украине.

Ранее молчание США по поводу резонансного законопроекта Зеленского связали с наличием соглашения Киева и Вашингтона по минералам, которое было заключено в мае этого года. По мнению депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, отсутствие реакции со стороны США относительно уничтожения на Украине антикоррупционной вертикали говорит о том, что взятка договором о минералах удалась.