Экс-депутат Рады Олейник назвал условие, при котором Зеленский сдаст Украину полностью
Экс-депутат Рады: Зеленский готов обменять Украину на личную безопасность
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, украинский лидер Владимир Зеленский готов сдать страну в обмен на личную безопасность. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что Зеленский продал страну, и все граждане Незалежной понимают, что Украина как государство уничтожена.
По мнению бывшего украинского парламентария, на сегодняшний день говорить о государственности Украины может только человек, не понимающий, что там происходит.
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