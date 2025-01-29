По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, украинский лидер Владимир Зеленский готов сдать страну в обмен на личную безопасность. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что Зеленский продал страну, и все граждане Незалежной понимают, что Украина как государство уничтожена.

По мнению бывшего украинского парламентария, на сегодняшний день говорить о государственности Украины может только человек, не понимающий, что там происходит.

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