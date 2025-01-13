Отсутствие эффективной организации в украинских вооруженных силах может привести к их полному краху в любой момент, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале.

Эксперт также подчеркнул, что российская армия располагает достаточными ресурсами, чтобы при необходимости достигнуть Днепра, даже если украинские силы окажут сопротивление.

Дэвис отметил, что без заключения мирного соглашения Украине будет трудно выжить. Военное поражение украинской армии в открытом бою, по его словам, станет прелюдией к тому, что Россия навяжет условия капитуляции.

На фоне фактического экономического кризиса на Украине, неудач на фронте и нарастающей усталости западных союзников от постоянной финансовой поддержки Киева, все чаще обсуждается необходимость начала мирного процесса.

Президент Зеленский, который запретил на законодательном уровне вести диалог с Россией, утверждал, что переговоры возможны только с помощью третьих стран. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.

Ранее сообщалось, что ВС России перерезали трассу, соединяющую города Димитров (украинское название — Мирноград) и Константиновка.