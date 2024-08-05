Республика Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, мера вступает в силу немедленно. Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник дал оценку данному событию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, принятое решение связано с заявлением украинской разведки о подготовке боевиков. По сути, киевский режим расписался за то, что является террористической организацией. По сути, Киев просто захотел показать жителям страны, что при отсутствии успехов на фронте имеются незначительные успехи в Африке.

Экс-парламентарий Украины отметил, что решение разорвать дипломатические отношения с Киевом могут принять и прочие государства Глобального Юга. Кроме того, в странах Глобального Юга станут понимать, что Незалежная политику вмешательства во внутренние дела иных государств, и станут делать выводы.

Ранее сообщалось, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, признав ее рассадником терроризма.