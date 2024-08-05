Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, признав ее рассадником терроризма

Напомним, в конце июля на севере Мали в ходе засады в пустыне были убиты инструктируемыми ВСУ боевиками-туарегами 84 бойца ЧВК «Вагнер», а также 47 солдат правительственных войск Мали.

Спустя некоторое время, после того как выяснилось, что за всем этив стоит киевский режим, правительство переходного периода Мали приняло решение разорвать все дипломатические отношения с Украиной. Решение опубликовано порталом aBamaco.

Там подчеркивается, что Украина и действующий там режим занимаются поддержкой международного терроризма и нарушают суверенитет Мали.

«Решение принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК "Вагнер"», — приводится в сообщении.

Ранее мы сообщали подробности, как при боях в Мали погибли 84 «вагнеровца».