В Париже проходит собрание «коалиции желающих» — группы стран, поддерживающих киевский режим. Главной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины со стороны европейских государств. Однако реальные перспективы этой инициативы вызывают сомнения. Как отметил в комментарии Общественной Службе Новостей экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, коалиция остается скорее теоретическим образованием, чем практическим инструментом.

По его словам, ее участники не могут достичь консенсуса по ключевым вопросам: финансированию, поставкам вооружения и объему поддержки. Разногласия усугубляются нежеланием европейских стран покупать американское оружие, предпочитая развивать собственный ВПК.

По мнению бывшего украинского депутата, при этом коалиция преследует и скрытые цели — втягивание в конфликт Дональда Трампа и продление военных действий. Европейские лидеры, по мнению эксперта, опасаются заключения мира на российских условиях, так как это поставит под вопрос целесообразность многомиллиардных расходов и приведет к политическому краху.

Он резюмировал, что заявления о создании специального бюджета в 800 млрд евро и перевод промышленности на военные рельсы свидетельствуют о подготовке к длительному противостоянию. Однако отсутствие единства среди участников коалиции и растущие экономические проблемы делают эти планы все более иллюзорными. Таким образом, парижское заседание скорее демонстрирует кризис западной стратегии, чем реальную помощь Украине.

