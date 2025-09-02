Дональд Трамп склонен возложить ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании на Украине на европейских союзников. Об этом пишет The Times.

По данным источников The Times в администрации США, Дональд Трамп готов публично обвинить европейские страны в срыве своих мирных инициатив. Согласно внутренним настроениям, Белый дом считает, что Европа поощряла Киев занять жесткую, неуступчивую позицию в переговорах с Москвой, рассчитывая на более выгодные условия в будущем.

Таким образом, Вашингтон начинает перекладывать ответственность за продолжение конфликта не только на украинское руководство, но и на ключевых партнеров по НАТО. Как отмечает издание, появились признаки, что американская сторона может позволить Европе самостоятельно справляться с последствиями эскалации, если та выберет этот путь.

