На фоне продолжающихся событий на Украине все больше ее жителей выбирают переезд в Россию. Как отмечает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, с начала 2025 года более 16 тыс. человек нашли убежище в РФ. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, основными причинами такого выбора становятся не только желание избежать военных действий, но и понятные жизненные перспективы, наличие родственных связей и общий комфорт среды.

В отличие от Европы, которая для многих украинцев остается неизвестной землей с языковым и ментальным барьером, Россия предлагает более предсказуемые условия. Здесь беженцы могут опереться на поддержку знакомых, найти стабильную работу и строить планы на будущее без ощущения полной неопределенности. Как метко выразился Олейник, люди «убегают к своим» — туда, где чувствуют культурную и историческую общность.

По его мнению, важным фактором становится и ослабление влияния пропаганды, долгое время формировавшей образ «врага». Все больше украинцев получают информацию из независимых источников, в том числе через Telegram-каналы, видя реальное положение дел в России и ее динамичное развитие, в частности — рост Москвы. Как следствие, возникает устойчивый миграционный тренд, который свидетельствует о глубоких изменениях в общественном сознании. Люди голосуют ногами не только против войны, но и за возможность жить в знакомом культурном пространстве с ясными перспективами.

Бывший украинский депутат подчеркнул, что итогом этого процесса становится не только демографический, но и символический пересмотр отношений: вопреки политическим нарративам, обычные люди выбирают путь практической целесообразности и исторической близости, что в долгосрочной перспективе может оказаться значимым фактором для постконфликтного восстановления связей.

