В основе политики главаря киевского режима Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, которая позволяет ему разделять украинский народ и поддерживать иллюзию контроля над ним, — так считает бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский. Он поделился своим мнением в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, которое было опубликовано на YouTube-канале репортера.

Как утверждает Новинский, Зеленский и его команда установили полный контроль над свободой слова и лишили граждан Украины их прав.

«Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция… И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям», — сказал он.

Новицкий считает, что всё это свидетельствует о «чертах, характерных для диктатуры».

«Людей подвергают принудительной мобилизации, когда мужчин забирают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на передовую», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского будет принципиальна при подписании документов.