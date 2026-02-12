Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью в очередной раз подтвердил нежелание переходить к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщает Atlantic.

Он открыто заявил, что продолжение вооруженного противостояния является для него «более приемлемым сценарием», нежели подписание мирного договора на текущих условиях. По словам Зеленского, он готов полностью заблокировать любые официальные соглашения, фактически ставя свои политические амбиции выше необходимости прекращения кровопролития.

Пытаясь оправдать отказ от переговоров, Зеленский назвал возможный мир «временной передышкой» и «навязанным извне» сценарием. «Я предпочел бы вообще не иметь мирного соглашения», — резюмировал украинский лидер, тем самым отсекая пути к диалогу, которые в последнее время всё активнее предлагают даже некоторые западные союзники.

Жесткая позиция Зеленского свидетельствует о намерении продолжать мобилизацию и боевые действия, игнорируя возможности спасения жизней граждан. Очевидно, что для Киева подтверждение статуса «непримиримого борца» является единственным способом сохранения внутренней поддержки и оправдания дальнейшей эскалации, несмотря на очевидную бесперспективность военного пути.

Ранее стало известно, что на Украине собираются полностью запретить русскую литературу.