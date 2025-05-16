По словам бывшего депутата украинского парламента Олега Царева, киевская делегация на переговорах в Стамбуле больше похожа на «группу для капитуляции», чем на состав переговорщиков, так как ее костяк составляют военные, а не дипломаты. Об этом сообщает Life.ru.

Он считает, что особых итогов от указанной встречи не будет. Вернее, сама встреча в Стамбуле уже является результатом. При этом президент США Дональд Трамп может уже записать в свой актив подписанную сделку по ресурсам с Незалежной и проведенные прямые переговоры между Москвой и Киевом, что является безусловным плюсом.

По мнению экс-депутата Верховной Рады, в арсенале Трампа есть тезисы о том, что глупо было не разговаривать с Россией, а ему за такой короткий промежуток времени удалось посадить Москву и Киев за один стол переговоров, что является большим шагом вперед.

Он уточнил, что российский состав переговорной группы формировался для того, чтобы подчеркнуть наследие, подчеркнуть то, что это вторые переговоры в Стамбуле, и сделать более весомой мысль о том, что начинать необходимо не с чистого листа переговоров, а брать за основу Стамбульские соглашения с учетом ситуации. В свою очередь состав украинской переговорной группы больше похож на группу для подписания капитуляции, поскольку в подписании капитуляции участвуют военные, а не политики.

Ранее сообщалось, что Киев сделал прекращение огня приоритетной целью на переговорах с Москвой.