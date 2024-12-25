Экс-дипломат Джатрас: отношения США и России не улучшатся при Трампе

С приходом к власти нового президента Дональда Трампа отношения США и России, скорее всего, не улучшатся, заявил РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас.

Дело в том, пояснил он, что в США есть постоянное правительство, поэтому не важно, кто является главой государства. Ожидать, что в администрации Трампа будет кто-то, с кем можно будет вести конструктивный диалог, не стоит, отметил Джатрас.

Экс-дипломат добавил, что его мнение основано на предполагаемом составе ключевых лиц в команде Трампа.

Разумными в контексте отношений США и РФ, по его мнению, являются Тулси Габбард, Роберт Кеннеди-младший, и Джей Ди Вэнс. Но их кандидатуры еще не утверждены, заключил собеседник.

Ранее британский эксперт Меркурис озвучил сроки возможной встречи Путина и Трампа.