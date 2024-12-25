Встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне маловероятна, заявил РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас.

Он отметил, что даже не представляет, что власти США пригласят российского лидера, особенно учитывая ордер МУС на его арест.

Соединенные Штаты, пояснил Джатрас, не являются участником Римского статута, но, принимая во внимание демонизацию Путина всеми западными СМИ и политической элитой, вряд ли Трамп пойдет на такой шаг.

Встреча Путина с Зеленским возможна только в «каком-то фантастическом мире», добавил он.

Присутствие Зеленского на церемонии инаугурации Трампа никакого значения не имеет, так как украинский президент — всего лишь марионетка в руках ЦРУ и MI6, заключил собеседник.

Ранее политолог Аграновский заявил, что Зеленский подумает о перемирии после ухода Байдена.