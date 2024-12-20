Владимир Зеленский остается «президентом войны» и ведет украинцев на убой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, современная Украина представляет из себя не суверенное государство, а проект антироссия.

Лидер киевского режима заявил, что для прекращения огня Украине нужны гарантии безопасности и сильная переговорная позиция. Незалежная не может жить с замороженным конфликтом, добавил он. Политолог Аграновский отметил, что все слова Зеленского вторичны. Современная Украина является независимым государством лишь формально, в реальности — нет. По его словам, Незалежная — это проект антироссия, украинцев расходуют на то, чтобы ослабить Москву. И это большая трагедия для украинского народа. Суверенных целей на данный момент Киев не имеет, а местная власть выполняет установку Запада — толкать страну на противостояние с РФ, вести на убой до последнего украинца, считает эксперт.

Западная установка может измениться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, предположил Аграновский. Тогда Зеленский будет вынужден говорить по-другому, или его просто заменят.

«Мне кажется, что у Трампа совершенно другое видение украинского конфликта и другие задачи, в которые украинский конфликт не вписывается. Я не говорю, что Трамп — это друг России, который будет действовать в интересах России. Нет, конечно, у него свои интересы, но он их понимает по-другому. В эти интересы, как мне представляется, украинский конфликт не вписывается», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Орбан предлагал Путину рождественское перемирие. Об этом президент России сообщил на итоговой пресс-конференции.