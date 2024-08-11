Украина может разделиться на 3 части, если не приступит к переговорам с российской стороной. Соответствующее мнение выразил экс-глава департамента Европы и Азии японского МИД Кадзухико Того в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Экс-дипломат заявил, что отказ Соединенных Штатов и Британии от переговоров с РФ по вопросу Украины может привести к распаду последней на 3 части. По словам Того, в следующие 3 месяца РФ максимально продвинется вглубь и возьмет, сколько сможет. В таком случае, Украина не поднимется ни при Байдене, ни при Харрис, ни при Трампе, предупредил он. Украина распадется на 3 части: восточная останется у РФ, западная отойдет Европе, а меньшая часть останется с Киевом, считает он.

Того добавил, что Украине и Западу пора прекратить игнорировать предложения президента РФ Путина, ведь с каждым разом они становятся лишь жестче. Глава РФ делает данные предложения, но Байден с Зеленским говорят, что они не обсуждаются. По мнению собеседника агентства, это нелепо, так как Украина самостоятельно отказалась от Стамбульских соглашений.

Он призвал отнестись со всей серьезностью к предложениям РФ, ведь это может оказаться последним шансом для Украины в том виде, в котором она сейчас существует.

Ранее издание Times заявило, что Зеленский не спасет Киев атакой на Курскую область.