Экс-футболист «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать жителей Курской области
Бывший футболист московского «Локомотива» призвал убивать жителей России
Фото: [Pxhere.com]
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области. Видео, на котором футболист обращается к украинским боевикам, выложила Baza.
На нем Алиев желает украинским военным продвижения. Он заявил, что для этого нужно убивать российских солдат и мирное население Курской области.
Алиеву 39 лет. Он уроженец Хабаровского края. До 12 лет жил в России. Как пишет Baza, отец футболиста был военным летчиком, а мать жила в Курске. Уточняется, что некоторые родственники Алиева до сих пор живут в Курской области.
Утром 6 августа ВСУ незаконно пересекли границу РФ через Курскую область, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона. В результате нападения украинских боевиков мирным гражданам пришлось покинуть свои дома и бежать.
Ранее сообщалось, что российский военный стал свидетелем расстрела детей боевиками ВСУ под Курском.