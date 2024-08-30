На нем Алиев желает украинским военным продвижения. Он заявил, что для этого нужно убивать российских солдат и мирное население Курской области.

Алиеву 39 лет. Он уроженец Хабаровского края. До 12 лет жил в России. Как пишет Baza, отец футболиста был военным летчиком, а мать жила в Курске. Уточняется, что некоторые родственники Алиева до сих пор живут в Курской области.

Утром 6 августа ВСУ незаконно пересекли границу РФ через Курскую область, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона. В результате нападения украинских боевиков мирным гражданам пришлось покинуть свои дома и бежать.

Ранее сообщалось, что российский военный стал свидетелем расстрела детей боевиками ВСУ под Курском.