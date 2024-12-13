Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о критической ситуации, в которой оказалась Украина.

В статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь», он отметил, что перед украинскими властями стоит важный выбор: либо стать частью России, либо рисковать исчезновением с карты мира.

Медведев настоятельно призвал Украину прекратить противопоставление себя «всему русскому» и усмирить гордыню «инаковости». Он подчеркнул, что украинцы должны отказаться от конфронтационного подхода и рассмотреть возможность объединения с общерусским проектом.

В его обращении также прозвучал призыв изгнать «демонов» политического украинства, которые, по его мнению, мешают стабильности и развитию страны.

По словам зампреда Совбеза РФ, для предотвращения возможного исчезновения Украины необходимо укрепить в сознании украинцев мысль о том, что Россия является незаменимой страной для Украины в культурном, языковом и политическом плане. Этот шаг, по мнению российского чиновника, может стать решающим в контексте будущего Украины.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США смогут урегулировать украинский кризис.