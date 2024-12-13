Медведев высказался о судьбе Украины как государства
Медведев заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира или быть с Россией
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Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о критической ситуации, в которой оказалась Украина.
В статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь», он отметил, что перед украинскими властями стоит важный выбор: либо стать частью России, либо рисковать исчезновением с карты мира.
Медведев настоятельно призвал Украину прекратить противопоставление себя «всему русскому» и усмирить гордыню «инаковости». Он подчеркнул, что украинцы должны отказаться от конфронтационного подхода и рассмотреть возможность объединения с общерусским проектом.
В его обращении также прозвучал призыв изгнать «демонов» политического украинства, которые, по его мнению, мешают стабильности и развитию страны.
По словам зампреда Совбеза РФ, для предотвращения возможного исчезновения Украины необходимо укрепить в сознании украинцев мысль о том, что Россия является незаменимой страной для Украины в культурном, языковом и политическом плане. Этот шаг, по мнению российского чиновника, может стать решающим в контексте будущего Украины.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США смогут урегулировать украинский кризис.