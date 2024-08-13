Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль оценила действия правительства ФРГ в отношении Вооруженных сил Украины. По словам женщины, то, что Германия дала свою военную технику для сражений в Курской области, говорит о полном непонимании немецкой власти того, что происходит в российском обществе. Об этом во вторник, 13 августа, она сообщила в прямом эфире канала Flavio von Witzleben.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — констатировала экс-глава МИД.

Женщина напомнила, что российское общество еще чтит память о Второй мировой войне и поэтому крайне отрицательно относится к любой немецкой военной технике на своей территории. Кнайсль сделала акцент на том, что во всех городах России есть памятники и мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, какие потери понесла армия Вооруженных сил Украины в боях под Курском. Согласно последним сводкам, она потеряла более двух тысяч боевиков. Также ВСУ лишились 35 танков, 31 бронетранспортера и 18 БМП.