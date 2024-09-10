Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным человеком и джентльменом
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на Дне Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга на площадке выставки «Мой Петербург» охарактеризовала президента РФ Владимира Путина как «очень умного человека и при этом джентльмена».
«И также хотела бы отметить, что он очень хорошо понимает человеческую природу. Потому что, чтобы управлять людьми, чтобы возглавить их усилия, необходимо очень хорошо понимать человеческую природу», — сказала Кнайсль.
По ее мнению, эти качества позволили российскому президенту собрать вокруг себя хорошую команду управленцев.
Кнайсль заявила, что Путин впечатляющим образом преобразил страну.
Карин Кнайсль переехала в Россию после того, как начала получать угрозы на родине. При этом она не собирается получать российское гражданство.
Ранее Карин Кнайсль заявила, что нынешнее правительство ФРГ совершенно не понимает Россию.