Экс-глава МИД Австрии назвала Путина умным человеком и джентльменом

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на Дне Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга на площадке выставки «Мой Петербург» охарактеризовала президента РФ Владимира Путина как «очень умного человека и при этом джентльмена».

«И также хотела бы отметить, что он очень хорошо понимает человеческую природу. Потому что, чтобы управлять людьми, чтобы возглавить их усилия, необходимо очень хорошо понимать человеческую природу», — сказала Кнайсль.

По ее мнению, эти качества позволили российскому президенту собрать вокруг себя хорошую команду управленцев.

Кнайсль заявила, что Путин впечатляющим образом преобразил страну.

Карин Кнайсль переехала в Россию после того, как начала получать угрозы на родине. При этом она не собирается получать российское гражданство.

Ранее Карин Кнайсль заявила, что нынешнее правительство ФРГ совершенно не понимает Россию.