Государства Евросоюза не смогут самостоятельно, без участия Соединенных Штатов, вести полноценное снабжение Украины оружием. Такое заявление сделал Карин Кнайсль, бывшая глава австрийского Министерства иностранных дел. Ее мнение привело РИА Новости.

Экс-дипломат утверждает, что в Европе сейчас сложилась очень тяжелая атмосфера. Там государства охвачены антироссийской истерией, их руководство призывает вооружаться для защиты от РФ. На этом фоне, по ее мнению, ЕС вряд ли справится с поддержкой Украины без всякого участия Америки.

«Мы не ожидаем, что они справятся с этой нагрузкой, потому что это вопрос приобретений вооружений, в том числе у Соединенных Штатов. Европа нуждается в военной промышленности США…» — указала Кнайсль.

Она добавила, что в ЕС постоянно говорят, что Россия нападет на это политическое объединение уже в 2030 году. При этом непонятно, откуда взялась такая информация.

Ранее Кнайсль очень высоко оценила пасхальное перемирие, которое ввела Россия. По ее словам, оно не будет иметь большого военного значения, однако этот жест может стать первым шагом на пути к более длительному перемирию.