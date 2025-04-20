Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оценила значение пасхального перемирия

Пасхальное перемирие не будет иметь большого военного значения, однако этот жест может стать первым шагом на пути к перемирию, заявила в интервью РИА Новости Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ.

В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Однако российский лидер предупредил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных атак со стороны украинской армии.

Дональд Трамп, отметила Кнайсль, заявил, что если у участников конфликта на Украине нет желания вступить в перемирие и дипломатические переговоры, то США просто забросят это.

При этом экс-глава МИД Австрии отметила, что не совсем поняла слова американского лидера: то ли он имел в виду, что США забросят все, что связано с Украиной, то ли то, что примут меры против одной из сторон.

Ранее Кнайсль рассказала, что ее больше всего восхищает в русских.