Несмотря на постоянные увещевания киевского режима со стороны большинства западных лидеров, в отношениях с Россией рано или поздно победит подход «бизнес есть бизнес». На это в беседе с польским информационным порталом Energetyka24 указал бывший министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

По его словам, что что среди стран Запада существует серьезная потребность постоянного сотрудничества с РФ в разных сферах, и в первую очередь экономической, в итоге победит стремление поддерживать Украину.

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — заявил польский политик.

В качестве аргумента Ващиковский напомнил, что, например, хорошие отношения с Москвой всегда были очень нужны Германии. И Берлин «обязательно пойдет на мировую с москвой, подвинув Киев».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оказавшееся каким-то странным образом у власти в Европе и за океаном новое поколение политиков совершенно не отдает себе отчет в том, что творит. Он счел это новое поколение дегенератами.