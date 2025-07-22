Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Путин не дрогнул в конфликте на Украине

Российский президент Владимир Путин очень твердо вел свою политику в отношении Украины на протяжении всей специальной военной операции. Такое заявление сделал бывший глава Министерства обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс. Его слова привело агентство Bloomberg.

По утверждению Гейтса, цели Путина оставались неизменными с самого начала конфликта между Россией и Украиной. Российский лидер неуклонно выполняет их уже более трех лет.

«И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену», — указал экс-министр.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, ужесточающий правила захода иностранных судов в российские порты. Теперь для этого потребуется разрешение капитана порта, согласованное с ФСБ. Правительству поручено обеспечить выполнение новых норм, а ФСБ — определить ответственных за согласование заходов судов.