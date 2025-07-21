Путин ужесточил правила захода иностранных судов
Путин подписал указ об ужесточении правил захода иностранных судов
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Владимир Путин подписал указ, ужесточающий правила захода иностранных судов в российские порты. Теперь для этого потребуется разрешение капитана порта, согласованное с ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.
Россия ввела дополнительные ограничения для судов, следующих из иностранных портов. Согласно новому указу президента, заход в российские морские порты возможен только с разрешения их капитанов и согласования с Федеральной службой безопасности.
Ранее порядок захода регулировался приказом Минтранса, который предусматривал особые правила лишь для портов, расположенных рядом с военно-морскими базами. Теперь же контроль ФСБ распространяется на все морские гавани страны.
Правительству поручено обеспечить выполнение новых норм, а ФСБ — определить ответственных за согласование заходов судов. Изменения связаны с законом «О военном положении», хотя официальных комментариев о причинах ужесточения режима пока нет.
Ранее Путин своим указом ввел в силу с 18 июля новые штрафы для нарушителей ПДД.