Путин ужесточил правила захода иностранных судов

Владимир Путин подписал указ, ужесточающий правила захода иностранных судов в российские порты. Теперь для этого потребуется разрешение капитана порта, согласованное с ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Россия ввела дополнительные ограничения для судов, следующих из иностранных портов. Согласно новому указу президента, заход в российские морские порты возможен только с разрешения их капитанов и согласования с Федеральной службой безопасности.

Ранее порядок захода регулировался приказом Минтранса, который предусматривал особые правила лишь для портов, расположенных рядом с военно-морскими базами. Теперь же контроль ФСБ распространяется на все морские гавани страны.

Правительству поручено обеспечить выполнение новых норм, а ФСБ — определить ответственных за согласование заходов судов. Изменения связаны с законом «О военном положении», хотя официальных комментариев о причинах ужесточения режима пока нет.

Ранее Путин своим указом ввел в силу с 18 июля новые штрафы для нарушителей ПДД.