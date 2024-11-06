Экс-глава штаба Обамы заявил, что республиканцы «надрали зад» демократам на выборах в США
Джим Мессина: республиканцы «надрали зад» демократам
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По словам Джима Мессины, бывшего руководителя предвыборной кампании демократа Барака Обамы, республиканцы смогли добиться значительного успеха на президентских выборах в США, «надрав зад» демократам. Это он озвучил в интервью NBC News.
Мессина указывает на то, что Демократическая партия сталкивается с трудностями в установлении связи с различными избирательными группами, включая жителей сельских районов, латиноамериканцев и молодежь.
Он отмечает, что представители этих сообществ «больше не ощущают, что Демократическая партия обращает на них внимание».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал победу Трампа возможностью решить конфликт на Украине.