По словам Джима Мессины, бывшего руководителя предвыборной кампании демократа Барака Обамы, республиканцы смогли добиться значительного успеха на президентских выборах в США, «надрав зад» демократам. Это он озвучил в интервью NBC News.

Мессина указывает на то, что Демократическая партия сталкивается с трудностями в установлении связи с различными избирательными группами, включая жителей сельских районов, латиноамериканцев и молодежь.

Он отмечает, что представители этих сообществ «больше не ощущают, что Демократическая партия обращает на них внимание».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал победу Трампа возможностью решить конфликт на Украине.