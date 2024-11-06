Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах заметно повышает вероятность того, что украинский конфликт будет урегулирован мирными способами. Так считает Петер Сийярто, глава МИД Венгрии. Он написал об этом в одной из соцсетей.

По его мнению, Трамп способен положить конец конфликту, который протекает на Украине, причем именно путем переговоров. Шансы на это теперь довольно высоки.

«После решения американских избирателей как никогда больше шансов, что через почти тысячу дней на Украине будет мир!» — указал он.

Уверенность в том, что теперь региональные войны закончатся, выразил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что Трамп предпримет действенные шаги по заключению мира.

Ранее Сийярто высказался о результатах выборов в Грузии. По его утверждению, в этой стране уверенно победила правящая партия. Это произошло, несмотря на активные вмешательства извне. Попытки повернуть политику Грузии в другую сторону не удались.