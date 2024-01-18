Экс-главком НАТО Бридлав призвал помочь Украине атаковать Крым
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Бывший главнокомандующий НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал западные страны помочь Украине атаковать Крым, сообщает газета The Hill.
Он считает, что партнеры Украины обязаны дать Киеву возможность наносить удары по полуострову всеми доступными вооружениями, уничтожая размещенную там российскую армию.
«Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там», — сказал Бридлав.
Ранее The Hill сообщало, что страны Запада, оказывающие поддержку Украине с начала специальной военной операции РФ, помогут киевскому режиму наносить удары по Крыму и Крымскому мосту.
Авторы статьи привели слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране необходимы дальнобойные ракеты атаки вглубь российской территории.
Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.
Киевский режим два раза устраивал теракт на Крымском мосту. Первый раз объект был подорван взрывным устройством, спрятанным в грузовую машину, в октябре 2022 года. Второй раз — Киев атаковал мост с помощью надводного беспилотника в июле 2023 года.