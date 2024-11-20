Экс-главком ВСУ Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить

Бывший командующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинских солдат не бояться смерти, передает издание The Sun. Об этом он заявил в ходе недавней встречи = с украинскими военнослужащими на базе в Великобритании.

Залужный подчеркнул, что с каждым днем война становится все более жестокой, и шансы на выживание в боевых действиях крайне малы.

«Она почти не оставляет шансов на выживание. <...> Научитесь не бояться смерти», — сказал Залужный.

Залужный ранее посетил базу, расположенную на востоке Британии, где сейчас проходят подготовку украинские солдаты и офицеры. Министерство обороны Великобритании сообщило, что с февраля 2022 года количество украинских военнослужащих, успешно прошедших обучение под руководством британских инструкторов, достигло 50 тыс. человек. Отмечалось, что обучение украинских солдат запланировано до 2025 года.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ не раз заявляло о том, что подготовка украинских солдат на военных базах Европы указывает на прямое участие этих стран в конфликте.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об отправке «будущих премьеров и президента» Украины на учебу.