Украина и Великобритания рассматривают возможность ежегодного обучения от пяти до семи тысяч украинских студентов на территории Великобритании. Об этом рассказал украинский посол в Лондоне Валерий Залужный на встрече Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, сообщило издание «Интерфакс-Украина».

По его словам, вернувшись после учебы, студенты станут «чиновниками нового поколения». Они будут иметь совершенно иное восприятие бизнеса и соблюдения законов.

Ранее сообщалось, что в ВСУ для отправки на передовую разрешено набирать украинцев с туберкулезом, умственной отсталостью и шизофренией.