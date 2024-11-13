Залужный заявил об отправке «будущих премьеров и президента» Украины на учебу
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Украина и Великобритания рассматривают возможность ежегодного обучения от пяти до семи тысяч украинских студентов на территории Великобритании. Об этом рассказал украинский посол в Лондоне Валерий Залужный на встрече Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, сообщило издание «Интерфакс-Украина».
По его словам, вернувшись после учебы, студенты станут «чиновниками нового поколения». Они будут иметь совершенно иное восприятие бизнеса и соблюдения законов.
Ранее сообщалось, что в ВСУ для отправки на передовую разрешено набирать украинцев с туберкулезом, умственной отсталостью и шизофренией.