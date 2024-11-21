Свою позицию спикер аргументировал тем, что РФ поддерживают другие страны, а именно Северная Корея и Иран. Бывший Главком ВСУ также заявил о возможности остановить начавшийся процесс на территории Украины, однако западные партнеры не предпринимают нужных для этого действий. Он считает, что это происходит из-за слишком большого количества врагов у киевского режима.

Ранее именно Украину американский журналист Джексон Хинкл обвинил в разжигании третьей мировой войны.