Экс-главу Сургута заключили под стражу

Бывшего главу Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Андрея Филатова заключили под стражу до 3 января 2025 года по делу о коммерческом подкупе, говорится в сообщении судов общей юрисдикции Югры, опубликованном в Telegram.

Филатова задержали во вторник, 5 ноября. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Таким образом, под стражей экс-чиновник пробудет два месяца.

Андрей Филатов закончил обучение в Нижневартовском нефтяном техникуме, получив специальность в области «Бурения нефтяных и газовых скважин», а также в Уральской академии государственной службы, где изучал «Государственное и муниципальное управление».

До 2012 года Филатов занимался предпринимательством. С 2006 года он дважды избирался депутатом на муниципальном уровне, а затем стал депутатом думы Югры. Перед тем как перейти в окружную думу, он занимал должность заместителя губернатора региона.

Филатов был избран на пост главы Сургута в 2021 году. Он подал в отставку 22 апреля 2024 года после трех лет работы. Тогда он заявил, что это решение носит сугубо личный характер.

В июле 2024 года новым главой Сургута был избран спикер городской думы Максим Слепов.

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