Генерал Росгвардии Мирзаев попался на взятке в 140 млн рублей

В Москве арестовали бывшего заместитель командующего Южного округа Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Мирзаева подозревают в получении взятки в размере 140 млн рублей.

По версии следствия, именно такую сумму он потребовал от компании, занимающейся поставкой модулей для быстровозводимых зданий. В противном случае Мирзаев пригрозил расторгнуть контракт стоимостью 480 млн рублей.

Поставщик перевел деньги Мирзаеву через посредника. Его тоже задержали.

Адвокаты Мирзаева просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд принял решение отправить его в СИЗО. Там Мирзаев будет находиться до 2 января 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что известный генерал ВСУ попал в скандал из-за незаконной переписи квартир на семью.