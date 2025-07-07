Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан может быть привлечен к ответственности за дачу ложных показаний Конгрессу относительно предполагаемого «вмешательства России» в американские выборы, передает издание Breitbart News.

Бреннан занимал пост главы ЦРУ в период с 2013 по 2017 год, во время президентства Барака Обамы. Недавно нынешнее руководство ЦРУ заявило об обнаружении неточностей в отчете о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В частности, были поставлены под сомнение утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревался оказать поддержку кандидату Дональду Трампу. Как утверждает действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф, Бреннан, Обама, а также тогдашние руководители ФБР и национальной разведки Джеймс Коми и Джеймс Клэппер, возможно, участвовали в попытке «подставить Трампа».

Сторонники Трампа и республиканцы давно утверждали, что доклад, подготовленный под руководством Бреннана, содержал неточности, поскольку основывался, в частности, на материалах Кристофера Стила, бывшего сотрудника британской разведки MI6.

В досье Стила содержались утверждения о наличии у российских властей компрометирующей информации о Трампе, которую Кремль мог использовать для давления на политика.

Позже Федеральная избирательная комиссия США оштрафовала Национальный комитет Демократической партии и избирательный штаб Хиллари Клинтон за нарушения, связанные с финансированием подготовки этого досье.

Ранее сообщалось, что глава СВР и директор ЦРУ договорились созваниваться в любой необходимый момент.