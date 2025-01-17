Полиция возбудила дело о мошенничестве по заявлению главы Самарской области о «Крыльях Советов»

По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оно касается долгов клуба «Крылья Советов». Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от главка МВД Самарской области. Федорищев подал правоохранителям заявление по поводу того, что клуб «Крылья Советов» должен 36 млн руб. неким лицам из судейского корпуса. Он считает, что вся эта задолженность является прямым следствием преступных действий.

«По заявлению губернатора Федорищева проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело», — указали правоохранители.

В главке не стали приводить никаких подробностей, поскольку все данные, касающиеся предварительного расследования, пока не подлежат огласке.

Ранее сообщалось, что после скандала с долгами футбольный клуб «Крылья Советов» возглавит вице-губернатор Самарской области Яковлев. Он имеет опыт работы в сфере спорта, поскольку когда-то работал помощником министра спорта в Тульской области. Теперь он станет председателем совета директоров футбольного клуба.