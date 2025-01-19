В Госдуме связали стягивание техники НАТО к Судже с предстоящей инаугурацией Трампа

Депутат Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что стягивание военной техники НАТО к Судже в Курской области связано с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа. Таким мнением он поделился в интервью с «Лентой.ру».

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что украинские военные начали спешно стягивать западную технику к Судже. Отмечалось, что в Курскую область также передислоцировали 73-й полк Сил специальных операций Украины.

«Все ждут после инаугурации каких-то действий. [Президент Украины Владимир] Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область», — считает Чепа.

Депутат также подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ освободили более 70 процентов территорий Курской области после захода в нее в августе 2024 года ВСУ. Кроме того, сообщил Чепа, российской армии осталось освободить от оккупации около 400 км.

Также Чепа допустил, что к февралю 2025 года ВС России окружат Суджу или возьмут город в клещи. По словам парламентария, российская армия действует в этом регионе с особой осторожностью, так как в нем продолжают оставаться мирные жители.

Ранее официальный представители Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала зверства ВСУ в Курской области подтверждением неонацистского режима Киева.