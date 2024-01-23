Экс-командующий армией США Ходжес заявил об имеющемся у РФ сценарии «нападения» на НАТО

Москва на фоне украинского конфликта разработала особый секретный сценарий нападения на восточный фланг НАТО, пишет The Daily Mail со ссылкой на бывшего главкома армии США в Европе Бена Ходжеса, а также ряж иностранных военных экспертов.

В качестве первого шага начала войны с НАТО, как отметили они, якобы будут ряд мощных кибератак со стороны РФ, призванных спровоцировать глобальные сбои в работе западных инфраструктуры и спутников. Следом за этим на екропейские гражданские объекты нполетят сотни российских ядерных дальнобойных ракет. И лишь в качестве третьего этапа рассматривается сама наземная операция.

Собеседники издания подчеркивают, для Москвы якобы крайне важно будет захватить так называемый Сувалкский коридор, отрезав от остальной Европы страны Балтии. После чего армия России вторгнется в Польшу. Одновременно с этим, флот РФ попытается на севере взять под контроль Арктику и Северную Атлантику.

«Речь шла бы о разрушении НАТО как альянса путем вторжения на восточный фланг и завоевания критически важных мест — таких как Арктика, — что принесет им пользу», — считает Ходжес.

При этом он добавил, что у российского руководства нет как таковой цели «захватить все страны Альянса».

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.