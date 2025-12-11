Экс-командующий Европейским корпусом заявил о праве НАТО «устранить угрозу» со стороны Калининграда

Экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский сделал резкое заявление, в котором допустил уничтожение Калининграда в случае угрозы со стороны России. Интервью генерала опубликовал польский портал Fakt .

Генерал Громадзинский заявил, что цель Альянса — продемонстрировать свою силу и решимость.

«Наша цель — показать, что мы сильная и решительная страна. <...> В случае если мы подвергнемся нападению, мы оставляем за собой право устранить угрозу, исходящую из Калининградской области, зайдя в нее», — пояснил он.

Бывший командующий также спрогнозировал, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал через 5–6 лет после окончания конфликта на Украине. На этот период, по его словам, придется пик потенциальной угрозы. Громадзинский подчеркнул, что в случае начала боевых действий страны НАТО проявят абсолютную решительность.

«На расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — добавил генерал, детализируя возможный ответ Альянса.

Ранее сообщалось, что польские власти арестовали сотрудника Эрмитажа по запросу Киева.